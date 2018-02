Selfie-kid van 13 steelt de show (en de day-after) bij de Super Bowl

Maar hij was vooral overdonderd, vertelt hij later. "Het was ten eerste al te gek om bij de Super Bowl te zijn", vertelt hij in de St. Paul Pioneer Press. "Nu sta ik uit het niets in de belangstelling en heeft iedereen het over mij. Ik kan het niet geloven."

In korte tijd ging zijn selfie de hele wereld over. "Mijn telefoon is bijna ontploft. Ik heb zoveel berichten gehad. Ik kreeg zo'n 36 Snapchats, wel 21 berichten en zo'n 150 volgverzoeken op Instagram."