Twee doden bij verkeersongeluk Ruurlo

Bij een ongeluk met twee auto's op N315 bij Ruurlo in de Achterhoek zijn vanmorgen twee mannen van 24 en 27 uit Hengelo om het leven gekomen.

Een 49-jarige automobilist uit Wehl raakte zwaargewond. Hij is in kritieke toestand met de traumahelikopter naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht, schrijft Omroep Gelderland.

Waarschijnlijk is het ongeluk veroorzaakt door gladheid, zegt de politie. De auto van de Hengeloƫrs kwam in de slip terecht en belandde op de andere weghelft. Het voertuig werd geraakt door de man uit Wehl.

De N315 bij Ruurlo was lange tijd afgesloten voor onderzoek.