Regering grijpt in op Sint-Eustatius om machtsmisbruik en intimidatie

Nederland grijpt in op Sint-Eustatius. Op het Bovenwindse eiland is sprake van wetteloosheid, financieel wanbeheer, discriminatie, intimidatie, bedreigingen en beledigingen, willekeur en het nastreven van persoonlijke macht, stelt staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Het bestuur, de eilandsraad genoemd, wordt tijdelijk ontbonden en andere bestuurders worden uit hun functie gezet. Er komt een regeringscommissaris die orde op zaken moet stellen.

Last

Knops erkent dat dit bestuurlijk ingrijpen een zware maatregel is, maar hij ziet geen andere oplossing. Geen enkele administratie is op orde en ook is het eiland fysiek verwaarloosd, constateert een commissie van wijzen. Burgers en bedrijven hebben daar allemaal last van, zegt de commissie.

Uitleggen

"De mensen op Sint-Eustatius verdienen beter", vindt de staatssecretaris. Hij gaat deze week naar het eiland om zijn besluit uit te leggen.

Sint-Eustatius heeft de status van bijzondere gemeente binnen het koninkrijk.