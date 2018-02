Schaatsen op natuurijs? Alleen op ondergelopen veldjes en besproeid beton

Liefhebbers van natuurijs zullen komende week waarschijnlijk met veel interesse de weerberichten volgen. Door de verwachte nachtvorst is de kans aanwezig dat er aan het einde van de week geschaatst kan worden.

Want dat de temperaturen de komende nachten onder het vriespunt komen, is zeker, zegt Raymond Klaassen van Weerplaza. "Vannacht gaat het op veel plekken in het land 3 tot 5 graden vriezen. Dat is goed nieuws voor de schaatsliefhebbers."

Ook de nachten erna gaat het vriezen. "In de nacht van dinsdag op woensdag gaat het 4 tot 7 graden vriezen. Dat zijn echt lage temperaturen. En ook de nacht daarna kan dat gebeuren. Overdag zijn er wel flink zonnige perioden. Dat betekent dat het 's middags 2 tot 4 graden boven nul is", vertelt Klaassen.

Hij verwacht dat er aan het einde van de week wel geschaatst kan worden. "Maar dan alleen op ondergelopen grasveldjes en op sommige ijsbanen. Voor echt natuurijs, op dieper water, voorzie ik nog veel problemen. Dan moet het ook komend weekend doorgaan met de vorst."

Sproeien in De Lier

Een van de plekken waar ze hopen dat er deze week geschaatst kan worden, is bij ijsclub Hard Gaat-ie in De Lier, in de buurt van Rotterdam. Daar zijn vrijwilligers al begonnen met het besproeien van de betonnen skeelerbaan. Gisteravond was het nog te warm, zegt voorzitter Wim van der Berg. "Maar ik hoop dat het goedkomt, want we zitten erop te loeren natuurlijk."