Abdeslam blijft zwijgen voor de rechter, 'vertrouwt op Allah'

Salah Abdeslam, de enige overlevende verdachte van de aanslagen in Parijs in november 2015, weigert vragen te beantwoorden van de rechtbank in Brussel, waar hij vandaag terechtstaat. Het proces gaat niet over de aanslag op de concertzaal Bataclan, maar over een schietpartij kort voor zijn aanhouding in maart 2016. Hij wordt verdacht van "poging tot moord in terroristische context op meerdere politieagenten" en van verboden wapenbezit.

Abdeslam heeft een lange zwarte baard en zijn haar is langer dan het was op eerdere beelden van hem. Twee gemaskerde agenten staan tijdens de rechtszaak om hem heen. Hij weigert vragen van de rechter te beantwoorden over de zaak waarvoor hij terecht staat en zegt alleen te zijn gekomen, omdat hem dat is gevraagd. Ook na pogingen van de rechter om hem te laten antwoorden, weigert hij. "Ik ben moe", zei hij.

Hij zei wel dat moslims slecht worden behandeld en dat er niet wordt uitgegaan van hun onschuld. Abdeslam spreekt van een schijnproces dat alleen voor de media wordt gevoerd. Dat hij zwijgt, betekent volgens hem nog niet dat hij schuld bekent. Hij zegt te vertrouwen op Allah en vindt dat hij verder niets hoeft te zeggen.

Verbazing

"Tot ieders verbazing wilde Abdeslam hier zelf bij zijn", zegt correspondent Sander van Hoorn. Abdeslam zat tot voor kort in de gevangenis Fleury-Mérogis, niet ver van Parijs. Voor het proces is hij verplaatst naar een gevangenis in Noord-Frankrijk, waarvandaan hij onder strenge beveiliging naar Brussel wordt gebracht. Vanavond keert hij terug naar Noord-Frankrijk.