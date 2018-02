Ambulancepersoneel in Randstad begint met stiptheidsacties

Ambulancemedewerkers voeren vandaag in de Randstad stiptheidsacties omdat ze de werkdruk te hoog vinden. Door zich strikt aan de regels te houden, duren hun werkzaamheden langer. De veiligheid van patiënten wordt gewaarborgd, belooft vakbond FNV.

"We proberen de organisatie te pakken en niet de patiënt, zegt Pim Stomps in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is ruim dertig jaar ambulanceverpleegkundige en werkt in de regio Rotterdam. "Het digitale ritformulier vervangen we door een schriftelijk formulier. Dat brengt meer druk op de administratie van onze werkgever. We maken ook wat meer tijd vrij om op de hygiëne te letten."

Opleidingen en lonen

Stomps zegt dat ambulanceorganisaties geld uitgeven aan zaken waar dat niet voor bedoeld is. "Het is geoormerkt geld dat aan opleidingen en voor een flink deel aan lonen zou moeten worden besteed. De werkgevers hebben daar nu andere plannen mee, zoals een niet-werkend triagesysteem en uitzendkrachten."

Grote verantwoordelijkheid

Volgens de ambulanceverpleegkundige lopen collega's weg omdat zij elders minder werkdruk hebben en meer kunnen verdienen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen en via uitzendbureaus. "De verantwoordelijkheid op de wagen is groot. Sommigen willen het wat rustiger aan gaan doen. Het vak op de ambulance wordt niet interessant gemaakt op deze manier."

Hij doet het niet voor zichzelf, zegt Stomps. "Op mijn leeftijd is het niet meer interessant nog om me heen te kijken, ik moet nog een jaar of drie. Ik probeer het, samen met collega's, goed te regelen voor de mensen na mij."

In andere regio's zal het ambulancepersoneel later stiptheidsacties houden, zegt de vakbond.