Wekdienst 5/2: start megaproces Holleeder en ook Abdeslam voor rechter

Bekijk hier het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

- Heeft Willem Holleeder de dood van zes mensen op zijn geweten? Daar moet de rechter de komende maanden antwoord op zien te krijgen. Het megaproces gaat vandaag van start.

- Salah Abdeslam staat terecht in Brussel. Niet voor de aanslagen in Parijs van november 2015, maar voor een schietpartij een aantal maanden later, enkele dagen voordat hij werd gearresteerd. Abdeslam is de enige verdachte die de aanslagen in Parijs overleefde.

- Koningin Máxima opent in Amsterdam een instituut waarin alle Nederlandse toponderzoekers en kankerinstituten verenigd worden. Belangrijkste doel is zo snel mogelijk tot nieuwe kankerbehandelingen en -medicijnen te komen.

- En ambulancemedewerkers in de vier grote steden en de regio Hollands Midden houden stiptheidsacties. Ze doen dit uit protest tegen de hoge werkdruk.