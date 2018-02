Oproep Cohen aan PvdA-senatoren: stem voor donorwet

Oud-PvdA-leider Job Cohen roept zijn partijgenoten in de Eerste Kamer op voor de nieuwe wet voor orgaandonatie te stemmen. "Ik vind het woord solidariteit hier wel op zijn plaats. Solidariteit met je medemens", zei hij in het tv-programma Jacobine op zondag van KRO-NCRV. "Als je zelf als persoon niets meer aan die organen hebt en anderen wel, waarom zou je ze dan niet geven?"

Cohen is zijn hele leven al voor orgaandonatie. In 2015 overleed zijn vrouw na een langdurige ziekte. Zij liet de keus over wat er met haar organen moest gebeuren over aan haar man en kinderen. Toen een arts hun vroeg wat er met de organen moest gebeuren was het besluit snel genomen. "Doen, doen, doen. We waren het er volstrekt over eens."

Dat besluit heeft die dag een "stralend randje" gegeven, zei Cohen. "Omdat je hoopt dat met een aantal van die organen andere mensen verder kunnen leven."

Gedwongen na te denken

In het initiatiefwetsvoorstel van D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra wordt ervan uitgegaan dat mensen er geen bezwaar tegen hebben dat hun organen na hun dood voor donatie worden weggehaald, tenzij ze hebben laten vastleggen dat ze dat niet willen. De familie van een overledene houdt het laatste woord.

Cohen vindt dat goed. "In dit nieuwe stelsel word je meer gedwongen om erover na te denken. Dat is natuurlijk heel belangrijk", zei hij.

Nabestaanden

In de discussie in de Eerste Kamer is de positie van de nabestaanden een van de struikelpunten. Ook sommige PvdA-senatoren twijfelen nog of ze voor het wetsvoorstel moeten stemmen. Zij kunnen de doorslag geven, omdat de stemverhouding ongeveer fifty-fifty is. Bij de stemming is geen fractiedwang. Senatoren maken een individuele afweging.

"Ik hoop dat ze goed naar dit programma luisteren", zei Cohen. "Ik ben ervan overtuigd dat er echt heel serieus, elke keer opnieuw naar die nabestaanden wordt geluisterd."

De Eerste Kamer debatteert dinsdag verder over initiatiefwetsvoorstel van Dijkstra.