'Ik ben bang voor de komende week, want de leerkrachten zijn nog ziek'

De griepepidemie blijft zich uitbreiden in Nederland en ook steeds meer leraren worden getroffen. Als die zich ziek melden, is dat al snel een probleem voor basisscholen, want invallers zijn moeilijk te vinden.

"Het is echt ongekend, we hebben dit nog nooit op deze schaal meegemaakt", zegt Joost Spijker, directeur van invalpool Transvita. Hij regelt invallers voor zo'n 300 scholen in Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland, en kan de vraag niet meer aan.

"We hebben afgelopen week meer dan 800 aanvragen gehad voor vervangingen. Dat is buitensporig veel en helaas kunnen we niet iedereen helpen. We kunnen voor ongeveer 500 oplossingen per week zorgen en dat doen we op dit moment ook", zegt hij.

Naar huis sturen

Gert Broekhuizen, schooldirecteur in Leusden kent het probleem maar al te goed. Hij heeft zieken en zijn pool met invallers is hartstikke leeg. "De nood is echt hoog. Wij hebben 200 medewerkers en daarvan zijn er op dit moment 28 ziek".