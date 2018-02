'Gasten van nu zijn nietsontziender dan penoze in de tijd van Holleeder'

Op een vrijdag in januari dit jaar gaat het er heel anders aan toe dan vijftien jaar geleden. Twee onbekenden stormen een buurthuis binnen waar op dat moment kickbokstraining en kookles aan kinderen wordt gegeven. Ze schieten met een automatisch wapen in het rond.

Het vermoedelijke doelwit, een 19-jarige jongen, wordt geraakt, maar overleeft de schietpartij. Wel om het leven komt een 17-jarige stagiair van het buurthuis. Een andere stagiaire krijgt een kogel in haar been. Volgens de politie is het een wonder dat er niet meer kinderen worden geraakt.

Onvoorspelbare jochies

Twee schietpartijen in twee tijdperken. "De mensen die Holleeder opdracht zou hebben gegeven om liquidaties uit te voeren, waren professioneel en effectief", zegt emeritus hoogleraar criminologie Frank Bovenkerk. "Ze wisten hoe ze met hun wapens om moesten gaan. Nu hebben we te maken met volstrekt onvoorspelbare jochies die om zich heen schieten."

Bovenkerk deed jarenlang onderzoek naar de georganiseerde misdaad in Nederland. Ook in de tijd van Holleeder werd weleens iemand geraakt die eigenlijk niet geraakt had moeten worden (zo is onduidelijk of Ter Haak een bewust doelwit was), maar het gebeurde niet vaak.

"Die jonge gasten van nu zijn veel nietsontziender", zegt Bovenkerk. "Het lijkt alsof ze heel impulsief handelen en totaal geen rekening houden met hun omgeving. Ze gebruiken kalasjnikovs die ze niet kunnen hanteren en nemen collateral damage op de koop toe."