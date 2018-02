Colombia opent opvang voor vluchtelingen uit Venezuela

De Colombiaanse autoriteiten hebben dit weekend de eerste opvanglocatie voor vluchtelingen uit Venezuela geopend. Bij het kamp bij de grensstad Cúcuta kunnen ongeveer 120 mensen per dag terecht, meldt persbureau AP.

De locatie wordt beheerd door het Rode Kruis. Zwangere vrouwen, ouderen en kinderen krijgen voorrang bij de opvang in het noorden van het Zuid-Amerikaanse land. Zij mogen er 48 uur blijven en moeten dan op zoek naar een andere verblijfsplek.

Cúcuta is de afgelopen weken overspoeld met Venezolanen die hun eigen land zijn ontvlucht vanwege de economische crisis. Naar schatting steken dagelijks zo'n 35.000 vluchtelingen de grens met buurland Colombia over.

Meer kampen

Sommigen van hen kunnen terecht bij familieleden of kennissen, of zijn alleen korte tijd in Colombia om voedsel en medicijnen te kopen. Voor die producten moeten ze in eigen land uren en soms dagen in de rij staan. Maar anderen slapen op straat in Cúcuta en sluiten zich aan bij bendes, met als gevolg dat de criminaliteit in de stad flink is toegenomen.

De autoriteiten zetten vorige week 130 Venezolanen uit die een kamp hadden opgeslagen op een basketbalveld. De Colombiaanse regering wil de migratieregels aanscherpen zodat vluchtelingen sneller kunnen worden teruggestuurd.

Ook worden er de komende tijd meer opvanglocaties geopend in het noordoosten van het land, melden lokale media. De verwachting is dat de vluchtelingenstroom de komende tijd blijft groeien. Er is geen zicht op economisch herstel in Venezuela en president Maduro is niet van plan op te stappen.