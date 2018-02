Winnaar Zilveren Camera fotografeert demente Alda 'zonder meekijkers'

Een beetje verbaasd is hij nog wel, Chris Keulen. Gisteravond kreeg hij de Zilveren Camera voor zijn fotoserie Kwetsbare Liefde. "Ik had wel verwacht dat ik hoog zou scoren in de categorie documentaire, maar dat het zou leiden tot een Zilveren Camera had ik niet verwacht."

De fotograaf werkte twee jaar in stilte aan zijn reportage over Alda die al tien jaar kampt met dementie. Hij heeft lang getwijfeld of hij de foto's wel moest insturen, omdat de serie nog niet klaar is. "Niemand kende de beelden en dan huppakee dit bereiken, dat vind ik natuurlijk heel fijn."