Overval op casino Roermond, dader op de vlucht

In Roermond is een casino overvallen. Dat gebeurde vanochtend vroeg. Niemand raakte gewond. De overvaller is nog niet gevonden. De politie kon niet vertellen of er veel bezoekers in het casino waren toen de overval werd gepleegd.

Een man kwam een half uur na opening van het casino de gokhal binnen met een sjaal voor zijn gezicht. Hij bedreigde het personeel met iets in zijn hand dat op een vuurwapen leek en eiste geld. Toen de man een onbekende buit meekreeg, ging hij er lopend vandoor.

Volgens de politie is de overvaller een man van rond de 20 jaar met een getint uiterlijk. Hij had een donkere jas met bontkraag.

Sms

De regionale omroep L1 meldt dat omwonenden van het casino een sms van de politie hebben ontvangen met de waarschuwing naar de verdachte uit te kijken, maar hem niet zelf te benaderen. Het advies luidt gelijk 112 te bellen, omdat de man hoogstwaarschijnlijk een wapen bij zich heeft.