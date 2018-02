Entourage wereldkampioene Cant slaags met beveiliging

De ploeg van de Belgische wereldkampioene veldrijden Sanne Cant is woedend over het optreden van de beveiliging van het WK. Na de wedstrijd kwam het bij het podium tot een vechtpartij tussen de begeleiders van Cant en beveiligers. Een van de teammanagers, Philip Roodhooft, raakte daarbij gewond aan zijn gezicht, zegt hij tegen VRT Nieuws.

De onenigheid ontstond bij de huldiging van Cant, die gisteren het WK veldrijden in Valkenburg won. Familieleden van de veldrijdster en Roodhooft wilden haar feliciteren, maar werden door de beveiliging tegengehouden bij de ingang van het podium omdat ze niet de juiste pasjes hadden.

Het kwam tot een handgemeen, waarbij ook de Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout betrokken was. Teammanager Roodhooft en zijn vrouw werden opgepakt en naar het politiebureau in Maastricht gebracht. Het stel werd kort na de arrestatie weer vrijgelaten. Volgens Roodhooft heeft de politie excuses aangeboden, maar een politiewoordvoerder kan dat tegenover de NOS niet bevestigen.