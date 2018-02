Kijkrecord Luizenmoeder, terwijl juf Ank bang was dat niemand zou kijken

De 42-jarige Warringa speelt een van de hoofdrollen, maar ze is ook een van de schrijvers van de AVROTROS-serie, die een groot kijkcijfersucces is. "In mijn stoutste dromen had ik dit niet verwacht", vertelt ze. "Ik had een nachtmerrie van tevoren dat niemand keek. Daarin rende ik de straat op en riep ik: jullie moeten wel kijken!"

Maar de straat op rennen blijkt dus helemaal niet nodig; naar de laatste aflevering keken 2,4 miljoen mensen. Vanavond is de vierde aflevering op NPO 3. Warringa probeert al weken te achterhalen waar het succes vandaan komt. "Ik denk dat het te maken heeft met de herkenbaarheid. Veel ouders herkennen zich erin, maar kinderen en docenten ook."

Want in de serie komen veel kwesties aan bod die uit het leven gegrepen zijn voor ouders van basisschoolleerlingen. Bijvoorbeeld helpen op school als luizenmoeder (of -vader) en wat je wel en niet mag meegeven aan je kind als traktatie. Daar heeft Warringa zelf ervaring mee. "Dat je geen snoep mag trakteren op school is voor mij herkenbaar. En dat je daarop wordt aangesproken ook."