'Veertig vrouwen misbruikt tijdens FBI-onderzoek naar turnarts'

Door traag FBI-onderzoek heeft turnarts Larry Nassar in het laatste jaar voor zijn ontmaskering nog eens tientallen vrouwen en meisjes seksueel misbruikt. Dat schrijft The New York Times op basis van eigen onderzoek.

Nassar werd anderhalve week week geleden tot 175 jaar cel veroordeeld. Hij is inmiddels door 265 vrouwen aangeklaagd. De Amerikaanse krant sprak met veertig van hen, die zeggen dat ze tussen juli 2015 en september 2016 het slachtoffer werden van de handtastelijke turnarts. Dat is precies de periode waarin de FBI onderzoek deed naar beschuldigingen over Nassar.

De federale politiedienst richtte zich aanvankelijk op drie mogelijke slachtoffers. Dat waren turners, twee stonden in de finale van de Olympische Spelen. Het duurde volgens The New York Times bijna een jaar voordat twee van de jonge vrouwen werden ondervraagd door FBI-agenten. Er zou toen al videomateriaal bekend zijn, waarop te zien was dat Nassar sportvrouwen betast.

Eerste klacht dertien jaar geleden

De FBI gaat niet inhoudelijk in op het krantenartikel. Wel verklaart de federale politie dat de grote misbruikzaak buitengewoon complex was en dat er meerdere diensten bij betrokken waren. De Times ziet dat als een suggestie dat communicatie tussen de verschillende wetshandhavingsinstanties het langzame onderzoekstempo deels verklaart.

Vorige week maakte het Amerikaanse OM bekend te gaan onderzoeken hoe het misbruik door Nassar zo lang kon doorgaan. Ruim dertien jaar geleden kwamen de eerste klachten over hem binnen bij de politie. De turnarts zou sinds de jaren negentig zijn atleten hebben betast en aangerand.