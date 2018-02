Agent in gezicht geslagen bij vechtpartij op feest Leek

Een jongen van 19 heeft vannacht bij een vechtpartij op een feest in Leek een agent in zijn gezicht geslagen. De politieman hield een hersenschudding en verwondingen aan zijn neus over aan de vuistslag. Hij doet aangifte tegen de 19-jarige.

De politie was naar het feest in een sporthal in het Groningse dorp gekomen nadat daar rond 01.30 uur enkele vechtpartijen waren uitgebroken. Agenten haalden de vechtersbazen uit elkaar. Toen de politieman de jongen van 19 aansprak, gaf die hem een vuistslag in zijn gezicht.

Vervolgens bemoeiden ook vrienden van de 19-jarige zich ermee. Er waren meerdere agenten nodig om de geslagen politieman in veiligheid te brengen. De jongen is gearresteerd. Hij wordt naast de mishandeling van de agent ook verdacht van de mishandeling van een feestganger.