Wekdienst 4/2: Grieks protest tegen Macedonië en koninklijke code gekraakt

Bekijk hier het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

• In de hoofdstad Athene gaan Grieken opnieuw de straat op vanwege het naamconflict met buurland Macedonië. Behalve de republiek Macedonië zijn ook drie noordelijke regio's van Griekenland vernoemd naar de historische regio. Eind januari demonstreerden bijna 100.000 Grieken tegen het gebruik van de naam Macedonië door hun noorderburen. De kwestie sleept al decennia.

• In de eredivisie zijn er vijf duels. Ajax speelt thuis tegen NAC en Feyenoord neemt het in Venlo op tegen VVV. Excelsior voetbalt in eigen stadion tegen Utrecht, Sparta gaat op bezoek bij Willem II. AZ speelt een thuiswedstrijd tegen Roda JC. Alles is live te volgen in de liveblog op nos.nl/sport of de app.

• In de VS is het de dag van de Superbowl. Deze American football-finale wordt jaarlijks door ruim 100 miljoen Amerikanen bekeken. De wedstrijd gaat tussen de Philadelphia Eagles en de New England Patriots. De wedstrijd begint dertig minuten na middernacht, om 00.30 uur onze tijd dus.

Wat heb je gemist?

De Spaanse inlichtingendienst heeft de geheimtaal gekraakt die koning Ferdinand II van Aragón begin 16de eeuw gebruikte in zijn brieven aan een legeraanvoerder. Om te voorkomen dat zijn strategische aanwijzingen in verkeerde handen zouden vallen, gebruikte de vorst een code van meer dan 200 verschillende symbolen. Zo had hij voor de letter T drie opties en voor de R zelfs zes, waaronder de letter A.