Vijfsterrenbeweging Italië wil Londense zakenleven geruststellen

Wat heeft de leider van een anti-establishmentpartij uit Italië een maand voor de verkiezingen te zoeken in het financiële hart van Londen? Luigi de Maio van de Vijfsterrenbeweging wilde investeerders geruststellen. Alvast voor het geval de beweging aan de macht komt.

De peilingen in Italië geven al wekenlang hetzelfde beeld. Maar het is niet duidelijk welke partijen een regeringscoalitie gaan vormen na de verkiezingen op 4 maart. En dat maakt internationale waarnemers nerveus. Vooral omdat er een kleine mogelijkheid bestaat dat de populistische Vijfsterrenbeweging via een minderheidsregering aan de macht komt.

De beweging is sinds de oprichting in 2009 consequent anti-EU geweest en streed zelfs voor een referendum om uit de euro te stappen. Bij de vorige verkiezingen haalde de beweging een kwart van de stemmen. Nu lijken ze op 30 procent uit te komen. Niet genoeg voor een meerderheidsregering, maar met minderheidssteun van die andere anti-EU partij, de Lega Nord, ontstaat ineens de grootste nachtmerrie van Brussel en de Europese financiële orde.

'Maak je geen zorgen'

Dus is de Vijfsterrenbeweging druk bezig om investeerders gerust te stellen. In eerste instantie in Italië zelf, maar afgelopen week was partijleider Luigi de Maio op bezoek in The City, het financiële hart van Londen.

Hij vertelde investeerders dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over de euro. Een referendum komt er niet. Wel liet hij in het midden of een Vijfsterren-Italië zich aan de drieprocentsregel voor het begrotingstekort zal houden. En een coalitie met de Lega? Daar hoefden de bankiers zich helemaal geen zorgen over te maken.

De markten houden zich voorlopig koest. Maar het is toch paradoxaal dat een anti-establishmentpartij het nodig vindt om voor erkenning tegen dat establisment aan te schurken. Wordt de beweging nu volwassen, of drijft die af van de oude koers?

De Vijfsterrenbeweging werd groot door cabaretier Beppe Grillo maar die nam kort geleden formeel afscheid. Zijn blog is niet meer de roeptoeter van de partij, maar een persoonlijke site over technologie en duurzaamheid. Was hij het oneens met de mensen in zijn beweging? Nee, zei hij, het is tijd dat ze op eigen benen leren staan. Compleet met bezoekjes aan de banken.