500 jaar oude code koning Ferdinand van Aragón gekraakt

De brieven zijn van een particulier en werden in 2015 tentoongesteld in een museum in Toledo. Medewerkers van de inlichtingendienst boden aan om te helpen met het ontcijferen van de code. Ze vonden in een van de brieven een fragment in geheimschrift waarbij ook de betekenis stond. Dat stuk gebruikten ze om vervolgens de hele code te kraken.

Al met al deden ze er ruim een half jaar over om vier brieven volledig leesbaar te maken. De koning blijkt daarin onder meer instructies te geven voor de inzet van militairen in Zuid-Italië en de commandant te berispen omdat die achter zijn rug om diplomatieke initiatieven ontplooide.