Iraanse regering: steun voor afschaffing hoofddoekplicht groeit

De Iraanse regering maakt zich zorgen over de toenemende protesten tegen de verplichting voor meisjes en vrouwen om een hoofddoek te dragen. Dat staat in een rapport van het kantoor van de Iraanse president, meldt het Iraanse staatspersbureau ISNA. De meeste Iraniërs willen van de plicht af, staat in het verslag.

Vrouwen en meisjes ouder dan 9 jaar mogen zich in het streng islamitische land niet zonder hoofddoek of lange, ruim zittende mantel op straat vertonen. Wie dat wel doet, riskeert in aanraking te komen met de Iraanse religieuze politie.

Toch hebben sinds december verschillende vrouwen uit protest publiekelijk hun hoofddoek af gedaan. Op sociale media verschenen beelden van vrouwen die met hun hoofddoek aan een stok zwijgend langs de weg staan.