Amsterdamse zakkenrollers kiezen slechtst mogelijke doelwit uit

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee zakkenrollers in het centrum van Amsterdam aangehouden nadat die een telefoon hadden gestolen. De mannen dachten een nietsvermoedend slachtoffer te pakken te hebben, maar helaas voor hen was het een politieagent in burger, schrijft NH Nieuws.

De mannen wilden de agent overvallen met de voetbaltruc. Daarbij leidde één van hen hem af met een speels voetbaltrucje, terwijl de ander zijn telefoon uit zijn zak pakte.

De agent had door wat er gebeurde en verloor de mannen na de diefstal geen seconde uit het oog. Aan zijn collega's gaf hij tijdens de achtervolging de locatie van de mannen door, zodat ze konden worden aangehouden.

Na de aanhouding bleek dat de dieven geen vaste woon- of verblijfplaats hadden. De telefoon is inmiddels weer terug bij de agent.