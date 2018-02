Bij een brand in een dak- en thuislozenopvang in Leiden zijn vijf mensen gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis. De anderen hadden rook ingeademd maar hadden geen verdere behandeling nodig.

De ongeveer 25 bewoners kunnen vannacht niet terug. Samen met de gemeente zijn andere opvangplekken voor hen geregeld.

De brand in pension De Binnenvest brak rond 21.30 uur uit in een van de kamers. De brand is inmiddels onder controle.