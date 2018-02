'Kwetsbare Liefde' van Chris Keulen winnaar Zilveren Camera

Fotograaf Chris Keulen is de winnaar van de Zilveren Camera, de belangrijkste Nederlandse prijs voor fotografen. Hij wordt gelauwerd voor zijn reportage Kwetsbare Liefde over een man die thuis in Limburg zorgt voor zijn al jaren dementerende vrouw, Alda.

Keulen leerde haar kennen in 2015, toen ze al acht jaar kampte met dementie. Haar man Kim wilde kostte wat het kost voor Alda blijven zorgen. Hij wilde niet dat zijn vrouw in "zo'n instituut" zou belanden. Twee jaar later had Alda niet meer door dat Keulen haar fotografeerde.