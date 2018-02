Gijzeling door ontsnapte minderjarige in Rotterdam

Een 15-jarige jongen heeft iemand gegijzeld gehouden en bedreigd met een mes in een bovenwoning in Rotterdam. De jongen was ontsnapt uit een gesloten inrichting in het oosten van het land.

Wie de gegijzelde is, is niet bekend. In eerste instantie probeerden onderhandelaars van de politie, samen met de moeder van de jongen, hem op andere gedachten te brengen.

Toen dat niet lukte is een anti-terreureenheid van de Dienst Speciale Interventies binnengevallen in de woning aan de Kleiweg. De jongen moest uiteindelijk getaserd worden om hem te kunnen overmeesteren.