'Pornodansers' Cambodja kunnen vrijkomen als ze 31.000 euro betalen

De tien toeristen die in Cambodja vastzitten voor wat de autoriteiten 'pornografisch dansen' noemen, kunnen vrijkomen als ze ruim 31.000 euro betalen. Familieleden noemen het pure afpersing, meldt het Britse Sky News.

Onder de arrestanten is ook een 22-jarige Nederlander uit Haarlem.

Volgens de familieleden is totaal onduidelijk of de tien toeristen ook echt naar huis kunnen als ze betalen. Zo zouden de Cambodjaanse autoriteiten hebben gezegd dat ze hun paspoort dan nog niet terugkrijgen en dat ze mogelijk alsnog voor de rechter moeten verschijnen.

'Corruptie'

Een bron dicht bij een aantal familieleden zegt tegen Sky News: "Zelfs als we betalen, wie zegt dat we straks niet nog een keer 31.000 euro moeten betalen? Bovendien is het veel geld en heb je dat niet zomaar bij elkaar. Ze hebben niets verkeerd gedaan en nu wordt er geld geƫist. Het is schandelijke corruptie."

Cambodja zou de een deel van de groep een alternatief hebben gegeven. Als ze een bekentenis afleggen, krijgen ze zes weken cel en een boete.

Excuses

De tien hebben eerder van de Cambodjaanse autoriteiten te horen gekregen dat ze maximaal een jaar cel kunnen krijgen. Ze zijn aangeklaagd voor de productie van pornografie. Ze zouden dat hebben gedaan tijdens een feest in een gehuurde villa in de buurt van het beroemde tempelcomplex Angkor Wat. Voor de Cambodjanen is dat heilig gebied.

Een paar dagen geleden boden de Britten, Canadezen, Nederlander, Nieuw-Zeelander en Noor excuses aan. Dat was te zien op videobeelden van de acht mannen en twee vrouwen.