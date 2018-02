Britse wet dwingt steenrijke Russen tekst en uitleg te geven

Sinds 1 februari kunnen politie en financiële rechercheurs luxe-bezit van zeer vermogende inwoners van Groot-Brittannië in beslag nemen als er een vermoeden van corruptie bestaat. De Britse regering heeft hen die bevoegdheid gegeven onder de naam Unexplained Wealth Orders (onverklaarde rijkdom-aanzegging).

Met dat bevel in de hand kunnen de autoriteiten bezittingen vanaf 57.000 euro confisqueren en pas weer vrijgeven als de eigenaar bevredigend heeft kunnen uitleggen hoe hij of zij aan het geld ervoor is gekomen. De regering hoopt op die manier het imago van Londen als een paradijs voor dubieus verkregen vermogens te verbeteren.

In Groot-Brittannië wordt jaarlijks voor een bedrag van ruim 100 miljard euro witgewassen. Een groot deel van dat geld verdwijnt in financiële firma's en onroerend goed in Londen.

McMafia als inspiratiebron

Minister Wallace van Veiligheid zegt in The Times dat hij het de criminelen moeilijk wil maken. Hij verwees naar de veelbekeken tv-serie McMafia, die draait om een financieel zakenman in Londen die in de netten van Russische criminelen verstrikt raakt.

Wallace zegt in de krant gebruik te willen maken van de populariteit van die serie, die hij "zeer waarheidsgetrouw" noemt, om nu harde maatregelen te nemen. Rechercheurs zouden al tientallen bezittingen op het oog hebben voor inbeslagname.