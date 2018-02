Verzender raket-sms Hawaï: ik ga door een hel

Het misverstand werd veroorzaakt doordat de man het begin van een boodschap niet hoorde, waarin werd aangekondigd dat het om een oefening ging. "Toen de telefoon ging, pakte iemand de hoorn op in plaats van hem op speaker te zetten, zodat iedereen het kon horen. Daardoor hoorde ik niet de woorden aan het begin van de boodschap: 'oefening, oefening, oefening'."

"We ontdekten snel dat het een oefening was. Ik was er kapot van. Ik voelde me ziek. Alsof ik een stomp in mijn maag had gekregen."

Uit een onderzoek naar het incident bleek dat de man vaker oefeningen voor echt had aangezien. Volgens de onderzoekers had de man eerder waarschuwingen voor tsunami's en branden ook geloofd. De man spreekt dat zelf tegen. "Het spijt me dat dit gebeurd is. Ik voel me er vreselijk over. Ik meende dat ik het juiste deed."