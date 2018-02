Week in beeld: superbloedmaan, Smeekens en Spaans carnaval

Deze week stond voor een deel in het teken van de herdenking van de Watersnoodramp 65 jaar geleden. Tijdens de herdenking in het Zeeuwse Ouwerkerk werden zeven kransen en 1836 witte bloemen voor de slachtoffers gelegd.

Gisteren werd bekend dat schaatser Jan Smeekens op vrijdag 9 februari bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Pyeongchang de Nederlandse vlag het stadion binnendraagt. "Deze vraag zag ik niet aankomen", zei Smeekens. "Maar het is een enorme eer."

Verder is de in Amsterdam doodgeschoten Mohammed Bouchikhi in Marokko begraven. En op verschillende plaatsen in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld, was de superbloedmaan te zien.

Dat en meer in de week in beeld.