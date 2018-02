Boeren mogen fipronilmest aanlengen en vergisten

Er is een oplossing gevonden voor kippenboeren die met grote hoeveelheden met fipronil verontreinigde mest zijn blijven zitten. Als ze die mest in een bepaalde verhouding mengen met een schone partij, mogen ze het afvoeren naar vergistingsinstallaties. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA heeft een protocol goedgekeurd voor het vermengen van de mest.

Op dit moment ligt er bij ruim 300 pluimveehouders nog ruim 11.000 ton verontreinigde mest. Die moet naar mestverbrandingscentrale BMC Moerdijk worden gebracht, maar dat bedrijf kan die grote hoeveelheden eigenlijk niet aan.

Bovendien is de verbrandingscentrale de komende week dicht voor onderhoud en dat zal ook het geval zijn in het volgende kwartaal. Dan is het bedrijf zelfs zes weken gesloten voor groot onderhoud.

'Het geeft de boeren lucht '

De mest moet worden opgeruimd omdat die bij hogere temperaturen kan gaan broeien, waardoor de kans op ziektes op de pluimveebedrijven toeneemt. Ook is mest die lang ligt moeilijker te verbranden omdat het steeds natter wordt als het buiten ligt.

Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, is blij met de oplossing. "Het mengen van meststromen is een logische en goede optie om de voorraden mest van deze bedrijven goed te kunnen verwerken. Het geeft de boeren weer lucht en is goed voor de hygiƫne op de bedrijven."

'Bizar dat de overheid dit goedkeurt'

Milieudefensie is daarentegen woedend en noemt het bizar dat de overheid deze oplossing goedkeurt. "In Nederland hebben we met elkaar afgesproken dat we chemisch afval verbranden. Als de verbrandingsoven in Moerdijk dicht is dan moeten we op zoek naar een andere plek in Europa waar het verbrand kan worden", zegt woordvoerder Bart van Opzeeland.

"Ik zou dit als fraude willen bestempelen. Het is gewoon het aanlengen van een giftige stof. Ik snap echt niet dat het ministerie hier goedkeuring aan heeft gegeven."