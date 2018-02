Petitie voor referendum over nieuwe burgemeester Amsterdam

Amsterdammers moeten via een volksstemming betrokken worden bij de keuze van een nieuwe burgemeester, zeggen prominente Amsterdamse politici. Zij steunen het initiatief van stichting Meer Democratie van onder anderen voormalig PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer.

De stichting vindt het niet meer van deze tijd dat burgers nog steeds geen zeggenschap hebben over wie hun burgemeester wordt. Amsterdamse politici, onder wie SP-Kamerlid Sadet Karabulut en voormalig D66-Kamerlid Boris van der Ham, hebben een petitie van stichting Meer Democratie getekend die sinds vandaag online staat.

Als 1200 mensen het initiatief ondersteunen met een handtekening, moet de gemeenteraad het plan bespreken. Ziet die er niets in, dan moet Dubbelboer nog 27.000 handtekeningen ophalen om de volksstemming af te dwingen. Bij zo'n volksstemming kunnen Amsterdammers invloed krijgen bij de keuze van een nieuwe burgemeester. Dat kan trouwens alleen wanneer kandidaten bekendmaken dat ze hebben gesolliciteerd.

Grondwet

Nu is het nog zo dat burgemeesters worden benoemd door de Kroon, maar bijna alle partijen willen hiervan af. De Tweede Kamer besloot dan ook vorige maand de benoeming van burgemeesters uit de Grondwet te halen.

Het besluit maakt de weg vrij om burgemeesters op een andere manier dan de huidige geheime stemming in de gemeenteraad aan te wijzen. Maar het kan lang duren voordat dit in de praktijk is uitgewerkt, waardoor dit voor de benoeming van een nieuwe Amsterdamse burgemeester te laat komt.