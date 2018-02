Vader zegt sorry voor aanval op Amerikaanse turnarts in rechtbank

Voordat Margraves gisteren zijn aanvalspoging uitvoerde vroeg hij de rechter om hem "vijf minuten te geven in een afgesloten kamer met deze duivel". Hij had net twee van zijn dochters voor de rechtbank horen verklaren welke verschrikkelijke dingen de turnarts met ze heeft gedaan. De details hoorde hij voor het eerst.

"Ik kan dat niet...", begint de rechter in Charlotte, Michigan als antwoord op het verzoek.

"Zou u mij anders één minuut geven?", probeert Margraves nog met ingehouden woede.

"U weet dat ik dat niet kan doen", antwoordt de rechter.

"Nou, dan zal ik hem pakken!" Roept Margraves en stormt op Nassar af. Agenten weten de aanval te voorkomen. Ze werken Margraves tegen de grond en voeren hem af. Hij mag later wel terugkomen naar de rechtszaal.

De meeste vaders

De rechter was begripvol over de actie en zei zich niet te kunnen voorstellen hoe het voor een vader moet zijn om oog in oog te staan met de persoon die je dochters heeft misbruikt. "Maar agressie beantwoorden met agressie is onaanvaardbaar", zei ze.

Bij een persconferentie later op de dag neemt een van de dochters neemt het woord: "Mijn vader reageerde op een manier die volgens mij de meeste vaders zouden hebben gedaan", zei Morgan Margraves. "Maar je moet het recht niet in eigen hand nemen, het recht moet zijn loop hebben."