Man opgepakt voor mishandeling tieners in Valkenburg

In Valkenburg zijn vier mensen het slachtoffer geworden van zware mishandeling. De politie kreeg vannacht een melding van twee jongens die waren aangevallen door een man die hen in het gezicht had geslagen met een kapot glas. Even later meldden zich nog twee jongeren die waren mishandeld door dezelfde man.

De slachtoffers zijn drie jongens van 16 en 17 en een vrouw van 19. Later die nacht meldde een meisje van 16 zich bij de politie. Zij gaf aan te zijn aangerand door dezelfde man. De opgepakte verdachte is een man van 22 uit de gemeente Eijsden-Margraten.

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding van de mishandeling was, is nog onduidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld.