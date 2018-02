Billenknijpen nu strafbaar in Marokko, maar gaat die wet helpen?

Van seksistische gebaren tot een kneep in iemands kont: seksuele intimidatie in Marokko is aan de orde van de dag. Toch zijn de tijden waarin mannen dit onbestraft kunnen doen voorbij. Het land heeft een wet aangenomen die seksuele intimidatie strafbaar stelt.

De vrouwenorganisatie Mains Libres is blij. "We hebben hier hartstikke lang voor gevochten. Dit kan een oplossing zijn voor straatintimidatie, want onze mannen zijn bang om opgesloten te worden", zegt voorzitter Laila Amili.

Toch plaatst ze net als andere vrouwenorganisaties kanttekeningen bij de wet die meer vormen van geweld tegen vrouwen bestraft. "Er wordt niet duidelijk in omschreven wat er precies met geweld tegen vrouwen bedoeld wordt. Ik zie graag dat psychologisch en huiselijk geweld specifiek worden benoemd."

Zwak begaafd meisje aangerand

Het wetsontwerp was anderhalf jaar geleden al klaar, maar het duurde lang voordat het tot een stemming kwam. Officieel is daar geen reden voor gegeven, maar het grootste deel van de regering is conservatief en zou dus niet staan te springen om een wet als deze goed te keuren.

Vorig jaar augustus ontstond er in Marokko collectieve verontwaardiging nadat er een filmpje was opgedoken waarin te zien was dat een zwakbegaafd meisje in een bus in Casablanca werd aangerand. Er ontstonden protesten in de grote steden, al waren deze niet heel groot.

Toch hebben die effect gehad: het parlement stemde voor de wet, al kwamen veel leden bij de stemming niet opdagen. De wet stelt seksuele intimidatie op straat of via je telefoon of laptop strafbaar. Daarvoor kan maximaal zes maanden gevangenisstraf worden opgelegd of een boete van maximaal 900 euro.