Grapperhaus wil fors hogere straf voor leden criminele organisatie

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat de maximale straf voor leden van een criminele organisatie omhoog gaat, van zes naar tien jaar. In een interview met De Telegraaf zegt de CDA-minister met een wetsvoorstel te komen om dat te regelen.

"We hebben het over misdadigers die tussen de gewone mensen gaan wonen en hen als dekmantel en schild gebruiken", zegt Grapperhaus in de krant. "Misdadigers die de gewone burgers om hen heen, maar ook lokale bestuurders, intimideren en onderdrukken. Dat hebben we in Nederland eerst alleen in misdaadfilms gezien, maar onder mijn voorgangers werd langzaam zichtbaar dat het hier meer en meer ging opkomen."

Strafwaardiger

Volgens Grapperhaus past de huidige strafmaat niet meer bij de ernst van de delicten. "De georganiseerde misdaad wordt onder allerlei noemers steeds duidelijker zichtbaar. We zien liquidaties op straat, midden in woonwijken, op plekken met kinderen. Daaruit blijkt hoe nietsontziend deze misdaadorganisaties te werk gaan", zegt hij. "Kennelijk denkt men onder de mantel van de organisatie weg te kunnen duiken. Dan moeten wij als overheid duidelijk maken dat we dat lidmaatschap van zo'n organisatie nog veel strafwaardiger zien."

In het regeerakkoord wordt al gesproken over een speciale 'ondermijningswet', waarmee knelpunten in de aanpak van georganiseerde criminaliteit moeten worden opgelost. Daarvoor is eenmalig 100 miljoen euro beschikbaar.