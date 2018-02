Vondst dode vrouw naast peuter zet Rotterdam aan het denken

Een week lang zou een 41-jarige vrouw dood in haar woning hebben gelegen, voor ze op 20 januari werd aangetroffen door de politie. Haar 3-jarige dochter zat vermoedelijk al die tijd in het huis.

Het nieuws komt hard aan bij de gemeente Rotterdam. Het gezin was in beeld bij hulpverleningsinstanties. "Het is extra pijnlijk als je bedenkt dat we hier gisteren nog een debat over hebben gehad in de gemeenteraad", zegt Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de raad.

"We zien de wachtlijsten bij Veilig Thuis nog altijd groeien. Dat was aanleiding voor ons om het debat te voeren. Het is ontzettend wrang als je met elkaar probeert het goede te doen, en dan zo'n bericht binnenkomt."