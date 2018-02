Rusland herdenkt het einde van de Slag om Stalingrad

In de Russische stad Volgograd is de Duitse overgave in de Slag om Stalingrad herdacht. De overgave betekende in 1943 het einde van een van de bloedigste slagen van de Tweede Wereldoorlog.

Een parade van ongeveer 1400 militairen trok vandaag door de stad, die ten tijde van de oorlog nog Stalingrad heette. President Poetin hield een toespraak. Hij noemde de Russische overwinning van 75 jaar geleden "een lichtend voorbeeld van het doorzettingsvermogen van Rusland te midden van tegenspoed".

Stalin

De Slag om Stalingrad vond plaats tussen augustus 1942 en februari 1943. Hitler wilde de stad in het zuidwesten van de toenmalige Sovjet-Unie graag veroveren, onder meer omdat die vernoemd was naar de Russische leider Jozef Stalin.

Daarnaast was de stad van strategische waarde in de Duitse opmars naar de omgeving van de stad Bakoe, waar veel olie in de grond zat. Die olie had het leger hard nodig voor de oorlogvoering.

De maandenlange strijd kostte aan meer dan 1,1 miljoen militairen van het Russische Rode Leger het leven. Bij de Duitsers en hun bondgenoten vielen bijna 630.000 slachtoffers.

Keerpunt

Het einde van de Slag om Stalingrad betekende volgens historici het keerpunt aan het oostfront in de Tweede Wereldoorlog in Europa. Vanaf dat moment dreef het Russische Rode Leger de Duitse Wehrmacht steeds verder terug, tot aan de capitulatie in 1945.

Toen na het overlijden van Stalin in 1953 Chroesjtsjov aan de macht kwam in de Sovjet-Unie, werd in het kader van de destalinisatie de naam Stalingrad veranderd in Volgograd. Ook straten en pleinen die Stalins naam droegen, werden hernoemd en in geschiedenisboeken werden de passages over Stalin herschreven. De nieuwe leider wilde zo een eind maken aan de persoonsverheerlijking van Stalin.