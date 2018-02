Gebiedsverbod voor gewonde man bij schietpartij jongerencentrum

De 19-jarige man die vorige week gewond raakte bij een schietpartij in een jongerencentrum in Amsterdam mag zich daar voorlopig niet in de buurt vertonen. Waarnemend burgemeester Van Aartsen heeft hem een gebiedsverbod opgelegd, zei hij tegen AT5. Dat betekent dat de man, die nog in het ziekenhuis ligt, ook niet naar huis kan.

Vorige week vrijdag openden twee mannen het vuur in het jongerencentrum Wittenburg in het centrum van de stad. De 17-jarige Mohammed Bouchikhi, die daar als stagiair aan het werk was, kwam om het leven. De man van 19 werd naar verluidt verschillende keren in zijn borst geraakt en raakte gewond, net als een 20-jarige vrouw.

Tweede schietpartij

In november raakte de man ook al gewond bij een schietpartij, een paar straten verderop. Ook toen werd er een omstander doodgeschoten.

In Amsterdamse media wordt gesuggereerd dat de 19-jarige het werkelijke doelwit was van de daders. Van Aartsen wil dat niet bevestigen, maar weert hem nu wel uit bepaalde delen van Amsterdam, waaronder zijn huis. "Mensen zeggen tegen mij: je hebt toch gezien wat hier is gebeurd. Mag zo iemand dan maar weer zomaar in de stad rondlopen, althans in het gebied waarin hij woont? Dat zal dus ook niet gebeuren." Als hij zijn gebiedsverbod overtreedt, mag de politie hem oppakken.

Laaghartige criminelen

De burgemeester is er naar eigen zeggen honderd procent zeker van dat de 17-jarige jongen die omkwam niet het doelwit was. "In dit soort gevallen moet je altijd een voorbehoud maken, maar dat maak ik dus niet. Hij is totaal onschuldig." Vandaag is Mohammed Bouchikhi in Marokko begraven, schrijft NH Nieuws.

Er zijn nog geen verdachten opgepakt voor de schietpartij. Over het onderzoek wil Van Aartsen weinig kwijt. "Daar moet ik niets over zeggen, dat zou totaal fout zijn. Alles moet in het teken staan van het pakken van deze vreselijk laaghartige criminelen."