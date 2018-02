Waterpijpwinkel in Amsterdam gesloten na vondst handgranaat

De Amsterdamse winkel waar gisteren een handgranaat aan de deurklink werd aangetroffen, blijft op last van de gemeente voor onbepaalde tijd dicht. Waarnemend burgemeester Van Aartsen vindt dat de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers in gevaar is.

In de winkel in Amsterdam-West worden waterpijpen en souvenirs verkocht. Gistermiddag bleek er een handgranaat aan de deurklink te hangen, met tiewraps vastgemaakt.

Afpersing

Het is de vierde keer in een jaar dat er een handgranaat werd gevonden in de stad, maar de eerste keer dat het doelwit niets te maken had met horeca. Horecazaken worden vaker gesloten na geweldsincidenten.

Volgens de politie is er geen sprake van een aanslag, maar gaat het om een "criminele daad". Koninklijke Horeca Nederland (KHN) sluit niet uit dat om afpersing gaat. Omdat gemeenten vaak de zaak sluiten na een dergelijk incident, en dat veel omzet kost, zouden veel ondernemers mogelijk ertoe worden bewogen toch te betalen.

In onder meer Rotterdam, Eindhoven en Tilburg vonden soortgelijke incidenten plaats. Of er sprake is van afpersing bij de winkel in de Jan Evertsenstraat in Amsterdam is niet bekend.