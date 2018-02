5654 schademeldingen na aardbeving Zeerijp

Het aantal schademeldingen na de aardbeving in het Groningse Zeerijp is flink opgelopen. Bij het Centrum Veilig Wonen zijn nu 5654 meldingen van schade binnengekomen, meldt RTV Noord.

Medio vorige maand, een week na de aardbeving, waren er iets meer dan 2900 meldingen. De aardbeving in Zeerijp op 8 januari was met een kracht van 3,4 de zwaarste in Groningen in vijf jaar.

Schadeprotocol

Door de beving kwam het vaststellen van een nieuw schadeprotocol voor het afhandelen van aardbevingsschade in een stroomversnelling. Afgelopen woensdag werd het protocol gepresenteerd. De gemelde schades worden gecontroleerd en er wordt gekeken of ze onder het nieuwe schadeprotocol vallen.