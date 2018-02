Mogelijk negentig migranten verdronken voor Libische kust

De VN-organisatie voor migratie IOM vreest voor de levens van negentig migranten na het kapseizen van een boot voor de Libische kust. De organisatie sloeg alarm nadat er tien lichamen waren aangespoeld. Twee daarvan hadden de Libische nationaliteit, de anderen kwamen uit Pakistan.

Drie opvarenden van de gekapseisde boot zouden het hebben overleefd. Twee wisten zwemmend de kust te bereiken en een werd door vissers gered.

Het aantal Pakistanen dat via Libië Europa probeert te bereiken, neemt toe. Vorig jaar staken in totaal 3000 Pakistani over naar Italië. In de maand januari is het 240 migranten uit Pakistan gelukt over te steken. In het najaar en de winter is het aantal vluchtelingen dat Italië bereikt aanmerkelijk minder dan in de rest van het jaar.