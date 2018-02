Broers mogen na acht jaar bakkeleien bouwen in Bloemendaal

Aan acht jaar gebakkelei tussen de broers Slewe en de gemeente Bloemendaal is gisteravond een eind gekomen. Rob en Hans Slewe mogen een zomerhuis bouwen op hun landgoed Elswoutshoek, heeft de gemeenteraad besloten.

De affaire begint in 2010, als de broers een bouwvergunning aanvragen omdat ze het landhuis willen restaureren en een zomerhuis willen bijbouwen. De twee zijn ondernemers in Amsterdam en nieuwkomers in de badplaats.

Bestuurscrisis

De vergunning wordt geweigerd; het conflict loopt hoog op en leidt uiteindelijk tot een bestuurscrisis. Over het dossier struikelen twee burgemeesters, een aantal wethouders en er valt er een college over, schrijft NH Nieuws.

Het conflict met de landgoedeigenaren kost de gemeente minstens 4 miljoen euro aan proces-, advies- en personeelskosten. Ook de broers zijn veel geld kwijt aan procedures. Rob Slewe schrijft een boek over zijn strijd tegen het old boys network in het villadorp.

Hoewel burgemeester Roest de twee gisteravond tijdens de vergadering feliciteerde met het raadsbesluit, geven de mannen aan dat hiermee zeker niet alles is vergeten en vergeven. Bovendien liggen er nog andere bouwaanvragen.

Gemeenteraadsverkiezingen

Een zomerhuis dat in 1990 afbrandde, kan nu in oude luister worden hersteld. Rob Slewe: "De VVD, die onze plannen altijd tegenhield, heeft bakzeil gehaald. Dat heeft waarschijnlijk met de verkiezingen te maken."

De broers zijn er nog niet. "Een schuur is helemaal vervallen, de machines staan letterlijk in het bos weg te rotten. Dus daar moet ook nog wat voor verzonnen worden. Maar, dit is een eerste stap. Ik hoop dat dit een kettingreactie veroorzaakt."