Yoda-proef voor jonge hackers krijgt vervolg in rest van het land

Het Openbaar Ministerie heeft in het noorden van het land een proef uitgevoerd met een alternatieve straf voor jeugdige cybercriminelen. Jonge hackers moesten bij een IT-bedrijf werken waar ze hun computertalent op een positieve manier inzetten.

Het OM deed het project met het bureau HALT (voor jongeren die een licht strafbaar feit hebben begaan) en drie bedrijven. Doel was de jongeren te confronteren met de gevolgen van hun daden.

Het project is genoemd naar het personage Yoda, een Jedi-meester in de Star Wars-films. Alle betrokken partijen zijn positief over de proef. Volgens het OM Noord-Nederland krijgt de pilot een vervolg in de rest van het land, schrijft RTV Drenthe.

Webshop gehackt

Twee jongens van 14 en 15 jaar uit Drenthe deden als HALT-straf aan het project mee. De oudste had de site van een webshop gehackt en zo een lijst met e-mailadressen en wachtwoorden in handen gekregen. De jongste had een DDoS-aanval op het netwerk van zijn school uitgevoerd. Dat zorgde ervoor dat het netwerk van de school tijdelijk plat lag.

De twee werden door de politie van school gehaald en moesten hun computers inleveren. Ze werden gekoppeld aan een IT-bedrijf. Daarvoor moesten ze tijdens de vakantie een beveiligingsplan en een sollicitatiebrief schrijven.

Het tweetal kreeg van de ondernemingen een dag 'les' over hacken en de ethiek daarvan. De ene jongere moest daarna bij een bedrijf zijn vaardigheden als programmeur laten zien. De ander werd getest op zijn vaardigheden als hacker in een nagebootste situatie.