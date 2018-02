Wekdienst 2/2: kabinet Rutte 100 dagen en gewonden in Shanghai

Even uitkijken als je zo de weg opgaat: het kan dus nog glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten of een winterse bui met hagel. Bekijk hier het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

• Pia Dijkstra van D66 komt vanochtend met een brief waarin ze antwoord geeft op de vragen die in de Eerste Kamer nog leven over haar donorwet.

• Het kabinet Rutte-III is precies honderd dagen oud. Tijd om een eerste balans op te maken.

• Het is weer warmetruiendag. Vandaag zetten zo'n 175.000 duizend mensen in Nederland de verwarming lager en trekken een warme trui aan. Daarmee besparen ze 3,3 miljoen kubieke meter gas en en 6,3 miljoen kilo CO2.

• En in de Verenigde Staten is het weer Groundhog Day (en weer, en weer...). De dag waarop een bosmarmot aan de hand van zijn schaduw voorspelt of het voorjaar begint of dat het een lange winter wordt. Rond dit fenomeen werd ook een film gemaakt, met in de hoofdrol Bill Murray die deze dag telkens opnieuw beleeft. Deze filmklassieker ging vandaag precies 25 jaar geleden in première.