Op het strand van Scheveningen is een lichaam gevonden. De politie kwam rond 21.30 uur af op meldingen dat er een overleden persoon in de Buitenhaven op Scheveningen was aangetroffen.

De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De recherche doet onderzoek. Voor zover bekend zijn er onlangs geen schepen in de buurt in de problemen gekomen.