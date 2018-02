In het treinstation onder Schiphol heeft brand gewoed in het toilet van een trein. De brand was snel geblust, maar er kwam veel rook vrij.

De tunnel van het treinstation en de perrons moesten geventileerd worden en het treinverkeer van en naar de luchthaven was korte tijd gestremd.

Inmiddels zijn de beperkingen weer voorbij en wordt het treinverkeer weer opgestart.