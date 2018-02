Vluchtelingen gewond bij gevechten Calais

Bij een vechtpartij tussen vluchtelingen in de Noord-Franse stad Calais zijn zeker dertien gewonden gevallen. Vier van de gewonden verkeren in levensgevaar, melden Franse media. De vier zijn 16 tot 18 jaar oud.

Bij de vechtpartij werd ook geschoten. Aanleiding voor het gevecht was een ruzie tussen groepen Afghaanse en Eritrese vluchtelingen. Volgens de Franse autoriteiten gingen zo'n honderd migranten met elkaar op de vuist. De Franse minister van Binnenlandse Zaken spreekt van een "ernstig incident" en reist vanavond nog naar Calais af.

Jungle

In en rond Calais leven honderden vluchtelingen. Ze komen vooral uit Afghanistan, Ethiopië, Eritrea en Sudan. Ze willen allemaal naar Engeland en proberen geregeld via vrachtwagens of treinen door de Kanaaltunnel in Engeland te komen.

Tot eind 2016 verbleven duizenden migranten in een grote krottenwijk die de jungle werd genoemd. Toen de krottenwijk werd geruimd, werden de vluchtelingen verspreid door het land. Ze mochten zelf kiezen naar welke plek ze gingen.

Hoewel de jungle nu dus niet meer bestaat, verblijven er nog steeds honderden vluchtelingen in Calais. Het komt geregeld tot vechtpartijen tussen groepen vluchtelingen.