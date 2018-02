15 maanden cel voor schapenaanrander Texel

Een 41-jarige man uit Den Burg is veroordeeld tot 15 maanden cel wegens het seksueel misbruiken van drie lammetjes en een schaap op Texel. Hij heeft de dieren met een voorwerp of zijn geslacht gepenetreerd en verwond. De man mag verder drie jaar lang tussen zonsopgang en -ondergang niet in de buurt van vee komen.

Het Openbaar Ministerie had twee jaar cel geƫist. Voor het misbruiken van een vijfde schaap, waar de man ook verdacht van werd, was niet genoeg bewijs. Zelf heeft hij de beschuldigingen steeds tegengesproken, ook al bleek onder meer uit dna-onderzoek dat hij de dieren seksueel heeft misbruikt.

De mishandeling hield het eiland ruim anderhalf jaar bezig. De politie kwam het misbruik op het spoor toen de man werd opgepakt voor rijden onder invloed.