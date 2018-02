Belgische 'diaken des doods' krijgt 27 jaar cel

De Vlaamse ex-diaken Ivo P., bekend als 'diaken des doods', is door een rechtbank in Brugge veroordeeld tot 27 jaar cel. Tegen de 61-jarige man was levenslang geëist vanwege de moord op vijf mensen, onder wie zijn moeder, schoonvader en twee ooms. Een rechtbankjury had hem gisteren schuldig verklaard. Van een zesde moord is P. vrijgesproken.

P. heeft jarenlang als verpleegkundige gewerkt en heeft verklaard dat hij in de jaren 80 en 90 op "maximaal twintig mensen" euthanasie heeft toegepast door lucht in hun aderen te spuiten. Van de meesten weet hij de naam niet meer, daarom is hij alleen veroordeeld voor een aantal bekende gevallen.

Enorm veel spijt

Naar eigen zeggen wilde P. zieke mensen uit hun lijden verlossen. Maar volgens de aanklager is hij een seriemoordenaar, die geen enkele spijt heeft van zijn daden en bij wie de kans op herhaling groot is. De advocaten hebben betoogd dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. Volgens hen stond P. altijd voor zijn medemens klaar, ook al ging dat soms ten koste van hemzelf.

De oud-diaken uit Wevelgem heeft erkend dat zijn slachtoffers niet om de dood hadden gevraagd en zegt "enorm veel spijt" te hebben.