Hongaarse familie voor de rechter wegens uitbuiting en vrouwenhandel

Justitie kwam de mensenhandel in 2015 op het spoor, nadat een Hongaarse vrouw aangifte had gedaan. "Ze moest als prostituee zeven dagen per week werken, van 's ochtends vroeg tot middernacht", zei het OM eerder tegen de regionale omroep.

De politie heeft in deze zaak samengewerkt met collega's in Belgiƫ en Hongarije. De Hongaarse verdachten zouden ook actief zijn geweest in Duitsland en Oostenrijk.